Almanlar, Beşiktaş'ın zaferini konuşuyor: Hoffenheim alay konusu oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 yendi. Temsilcimizin galibiyetiyle Hoffenheim'daki krizin daha da arttığı belirten Alman basını, Alexander Nübel'e ayrı bir parantez açtı.

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Beşiktaş, Almanya'da Hoffenheim'la karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, ikinci devrede bulduğu gollerle rakibini 3-2 devirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yaptı. Mücadeleyi değerlendiren Alman basını, Beşiktaş'ın aldığı galibiyetle Hoffenheim'daki krizin boyutunun arttığını vurguladı. Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel de manşetlerde yer aldı.

Hyeon-gyu Oh, 2 gol ve 1 asistle Hoffenheim maçına damga vurdu.

"BİR ALMAN'IN KUTLAMA SEBEBİ VAR"

Bild'deki maç haberinde, “Hoffenheim sezona berbat bir başlangıç ​​yaptı ve Avrupa Ligi'nde büyük bir sürpriz olarak OFI karşısında 2-0'lık yenilgi aldı. Beşiktaş karşısında da hiçbir şey elde edemediler ve Hoffenheim, evinde deplasman maçı gibi geçen karşılaşmada 3-2'lik mağlubiyet yaşadı ve daha da derin bir krize sürükleniyor” ifadeleri yer aldı. Haberde, “En az bir Alman'ın kutlama yapacak sebebi var. Yaz aylarında Türkiye'ye transfer olan Alexander Nübel, yeni kulübünde başarılı bir sezon geçirmeye devam ediyor. Liginde ikinci sırada yer alan takımın tartışmasız bir numaralı kalecisi olan Nübel, ikinci Avrupa maçında ikinci galibiyetini kutluyor” denildi.

"KRİZ DERİNLEŞİYOR"

T-online'daki haberde, maça ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Durum giderek daha da rahatsız edici bir hal alıyor. Hoffenheim'ın krizi kötüleşiyor. Hoffenheim bu sezon oynadığı 7 resmi maçın 5'ini kaybetti. Beşiktaş karşısında işleri tersine çevirmeyi umuyorlardı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi.

Beşiktaş, Marsilya'nın (4-1) ardından Hoffenheim sınavını da 3 puanla geçti.

"NÜBEL DÜELLOYU KAZANDI"

Sport1, Hoffenheim-Beşiktaş maçını, "Hoffenheim alay konusu oldu, kriz daha da kötüleşti. Nübel, Avrupa Ligi'nde Alman kaleciler arasındaki düelloyu kazanarak Hoffenheim'ı daha da derin bir krize sürükledi. Hoffenheim, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Beşiktaş İstanbul'a 2-3 yenilerek turnuvadaki ikinci mağlubiyetini yaşadı” yorumuyla okuyucularına aktardı.

"İLGİ ODAĞI NÜBEL"

İki takımın kalecilerini ön plana çıkaran Spox'taki haberde, “Nübel, Avrupa Ligi'ndeki Alman kaleciler düellosunu kazanarak Hoffenheim ve kalecisi Oliver Baumann'ı daha da derin bir krize sürükledi. Dünya Kupası öncesinde Julian Nagelsmann tarafından milli takımda Manuel Neuer'in ardından ikinci kaleci konumuna düşürülen 36 yaşındaki Baumann, yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp tarafından eylül ayındaki Uluslar Ligi kadrosuna alınmadı. Öte yandan Nübel, genişletilmiş kadroda yer aldı ve yeni kulübü Beşiktaş'ın Almanya'da oynadığı maçta hemen ilgi odağı oldu” denildi.

Alexander Nübel

"AVRUPA LİGİ'NDE BİR YENİLGİ DAHA"

Hoffenheim'ın krizinin daha da arttığı vurgulayan Sky Sports, “Hoffenheim krizde. Beşiktaş, Hoffenheim'a bir Avrupa Ligi mağlubiyeti daha yaşattı. Avrupa Ligi'nin 2'nci maç gününde Hoffenheim, Beşiktaş karşısında üst üste 4'üncü resmi mağlubiyetini aldı. Maçın odak noktası ayrıca Oliver Baumann ve Alexander Nübel arasındaki Alman kaleci düellosu oldu” ifadeleri kullanıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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