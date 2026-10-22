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Spor

"Yeni Salah'lar gelecek mi?" sorusuna cevap: Ertuğrul Doğan'dan transfer mesajı

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"Yeni Salah'lar gelecek mi?" sorusuna cevap: Ertuğrul Doğan'dan transfer mesajı
Başlık Resmi"Yeni Salah'lar gelecek mi?" sorusuna cevap: Ertuğrul Doğan'dan transfer mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Thomas Reis ve Mısırlı yıldız Muhammed Salah'tan övgüyle bahsetti. Ara transferle ilgili Doğan, "Devre arası için hocamızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Kim gerekiyorsa onu alacağız" dedi.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Son maçında Beşiktaş'ı 2-0 deviren Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan, hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde zirveye oynamak istediklerini söyledi.

"REIS'İN ENERJİSİ OYUNCULARA YANSIYOR"

TRT Spor'da yayınlanan "Spor Stüdyosu" programında soruları cevaplayan Trabzonspor Başkanı, Thomas Reis'le beraber yeni bir döneme başladıklarını belirterek, "Yeni teknik ekiple başarılı gidiyoruz. Reis'ın enerjisi oyunculara da yansıyor" dedi.

Thomas Reis
Başlık ResmiThomas Reis

"SALAH, TRABZONSPOR'A DEĞER KATTI"

Bordo-mavili ekibin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'tan övgüyle söz eden Doğan, "Salah geldiği ilk günden itibaren çok mutlu. Hem Trabzonspor'a hem de Trabzon şehrine çok değer kattı. İyi ki bizimle" şeklinde konuştu.

Muhammed Salah
Başlık ResmiMuhammed Salah
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"KİM GEREKİYORSA ALACAĞIZ"

Karadeniz kulübünün başkanı, ara transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine, "Yurt içi ve yurt dışı raporlama ekibimizin raporları var. Thomas Reis'e ve ekibine bu raporları yolluyoruz. Geri dönüşler alıyoruz. Taraftarımızın aklında bir şey kalmasın. Devre arası için hocamızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Kim gerekiyorsa onu alacağız. Alacağız kelimesi yanlış anlaşılıyor. Takımlarının da oyuncuları vermesi lazım. Devre arası transfer kolay değil. Biz isteğimizi belli edeceğiz, şartları zorlayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız, onun sözünü verebiliriz" açıklamasını yaptı.

Ertuğrul Doğan
Başlık ResmiErtuğrul Doğan

"AKLIMIZDA İSİMLER VAR"

"Yeni Muhammed Salah'lar görecek miyiz?" sorusu üzerine Doğan, "Bizi zirveye taşıyacak isimler kimse, onları alacağız. Aklımızda isimler var. Thomas Reis'in izni olmadan isim vermeyiz. Önerdiğimiz başka isimler de var. Takım uyumu da önemli. İyi giden bir şeyi de bozmamak lazım. Fabinho gibi bir transfer bile unutuldu gibi oldu. Son Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı için oynadı. O da çok büyük bir karakter. Daha tam hazır değil, daha da iyi olacak. Andre Onana da öyle bir isim" ifadelerini kullandı.

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