SON DAKİKA || Türkiye Kupası yeni formatı ne? Yeni Türkiye Kupası formatı nasıl olacak?

11 Ocak 2024 15:36 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 15:45

Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’na değer kazandırmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası’nın yeni formatında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Daha önce yarı final mücadelesine kadar tek maçlı eleme olarak yapılan Ziraat Türkiye Kupası’nda format değişikliği kararının ardından futbolseverler yeni format ile ilgili en çok Yeni Türkiye Kupası formatı nasıl olacak? Türkiye Kupası yeni formatı ne? Sorularını aratıyor. İşte detaylar…

YENİ TÜRKİYE KUPASI FORMATI NASIL OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni formata göre eleme ve final aşamaları tek maç, grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta oynanacak.

TFF’DEN TÜRKİYE KUPASI İLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMA!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının yaptığı değer artırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak.

İŞTE TÜRKİYE KUPASI YENİ FORMATI!

1) Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.

TÜRKİYE KUPASI’NDA GRUP UYGULAMASINA GEÇİLECEK!

2) Yeni formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

3) Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.

Diğer detaylar sezon sonunda ilan edilecek Türkiye Kupası Statüsü ile açıklanacak.