Ciro Immobile'den kötü haber! İlk maçında sakatlandı...
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Bologna'ya transfer olan Ciro Immobile, ligdeki ilk maçta sakatlandı.
Beşiktaş'ın yıllık 10.5 milyon Euro’luk maliyeti ve beklentileri karşılayamaması nedeniyle yollarını ayırdığı Ciro Immobile’nin İtalya’ya dönüşü hiç de umduğu gibi olmadı.
İLK MAÇINDA SAKATLANDI
Serie A'nın ilk maçında Roma deplasmanında çıkan Bologna'da karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlanan Immobile maçı yarım bırakmak zorunda kaldı. Golcü futbolcunun yerine Santiago Thomas Castro girerken Roma, karşılaşmayı Wesley'in golüyle 1-0 kazanarak lige galibiyetle başladı.
Bologna’da çıktığı ilk lig maçında sakatlanan tecrübeli golcünün 2 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sıla Bayram