Yunan basınına tepki yağıyor! Samsunspor maçı sonrası skandal başlık

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 yenilerek, tur umudunu rövanşa bıraktı. Yunanistan medyasında karşılaşma için atılan çirkin başlık ve kullanılan skandal ifadeler tepkilere neden oldu.

Govnews sitesi, Atina'da oynanan maç öncesi Türk taraftarların, stadyumda Samsunspor logolu bayraklarla tezahüratlar yapmasına tepki gösterdi.

Sitede yer alan haberde, "Samsunspor taraftarlarına tepki: Kallimarmaro'da (Panathinaiko Stadyumu) toplandılar, Mustafa Kemal Atatürk bayrakları açtılar. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı Türk taraftarların Yunanistan'ın en sembolik anıtlarından birinin önünde bu sahneyi kurmayı bilinçli olarak seçtiğini ve kışkırtıcı olduğunu söylüyor" ifadeleri kullanıldı.

Yunan basınından SDNA ise, "Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi. Lider Calabria maçı değiştirdi, Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve kıvılcım, 35 bin seyirci önünde Samsunspor'u (2-1) korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü" değerlendirmesini yaptı.