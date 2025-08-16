Samsunspor'da imza şov: Yarım sezonluk transfer
Albert Posiadal, Afonso Sousa, Antoine Makoumbou, Antony Musamba, Logi Tomasson, Richie Omorowa ve Toni Borevkovic'i transfer eden, son olarak Galatasaray'dan Eyüp Aydın ile prensip anlaşmasına varan Samunspor, bir transfer daha gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Molde'den Polonyalı kalecisi Albert Posiadala'yı devre arasına kadar kiraladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki file bekçisinin transferini resmen duyurdu.
"HOŞ GELDİN ALBERT"
Samsun temsilcisi, sosyal medya hesabından, "Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadala’yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı! Hoş geldin Albert!" paylaşımında bulundu.
