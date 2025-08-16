Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Samsunspor'da imza şov: Yarım sezonluk transfer

Samsunspor'da imza şov: Yarım sezonluk transfer

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsunspor&#039;da imza şov: Yarım sezonluk transfer
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Albert Posiadal, Afonso Sousa, Antoine Makoumbou, Antony Musamba, Logi Tomasson, Richie Omorowa ve Toni Borevkovic'i transfer eden, son olarak Galatasaray'dan Eyüp Aydın ile prensip anlaşmasına varan Samunspor, bir transfer daha gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Molde'den Polonyalı kalecisi Albert Posiadala'yı devre arasına kadar kiraladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 22 yaşındaki file bekçisinin transferini resmen duyurdu.

"HOŞ GELDİN ALBERT"

Samsun temsilcisi, sosyal medya hesabından, "Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadala’yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı! Hoş geldin Albert!" paylaşımında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uşak su kesintisi son dakika! Uşak'ta sular ne zaman gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir transfer daha yaptı: 2 yıllık imza - SporAcun Ilıcalı, Süper Lig'den bir transfer daha yaptıMHK duyurdu: Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemi - SporMHK duyurdu: Göztepe - Fenerbahçe maçının VAR hakemiBeşiktaş'ta 10 numara sürprizi! İtalyan yıldızdan transfer cevabı - Spor10 numara sürpriz! İtalyan yıldızdan Beşiktaş'a cevap geldiEmre Belözoğlu'ndan yıllar sonra Aykut Kocaman itirafları: Mutluluk mu, yoksa acı mı? - SporF.Bahçe efsanesinden Kocaman itiraflarGalatasaray'da 8 milyon euroluk pişmanlık! Cuesta için transfer yarışı: Rakam belirlendi - SporCuesta için transfer yarışı! G.Saray kararını verdiSadece 3 dakika sahada kalmıştı! Beşiktaşlı genç forvetin dönüş tarihi belli oldu - Spor3 dakika sahada kalmıştı! Beşiktaşlı golcünün dönüş tarihi
Sonraki Haber Yükleniyor...