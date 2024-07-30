Yusuf Yazıcı Süper Lig devine çok yakın! Milli oyuncu ülkesine dönüyor

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 30 Temmuz 2024 20:03 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 20:04 - Güncelleme:

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Lille ile sözleşmesi uzatmayan Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile yaptığı transfer görüşmelerinde ileri bir seviyeye geldi. Yıldız oyuncunun ilerleyen günlerde resmi imzayı atmaya yakın olduğu konuşuluyor. İşte detaylar...