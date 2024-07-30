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Yusuf Yazıcı Süper Lig devine çok yakın! Milli oyuncu ülkesine dönüyor

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Yusuf Yazıcı Süper Lig devine çok yakın! Milli oyuncu ülkesine dönüyor

Spor Haberleri

Lille ile sözleşmesi uzatmayan Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray ile yaptığı transfer görüşmelerinde ileri bir seviyeye geldi. Yıldız oyuncunun ilerleyen günlerde resmi imzayı atmaya yakın olduğu konuşuluyor. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, boşta olan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'yı listesine ekledi.

Lille'den ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan 27 yaşındaki yıldızın, Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Daha önce Trabzonspor'da da oynayan ve 2019 yılında 18,5 milyon euro bedelle Lille'e imza atan Yusuf, Fransız ekibinde 2 kupa kazandı.

Yusuf Yazıcı Süper Lig devine çok yakın! Milli oyuncu ülkesine dönüyor - 1. Resim

GALATASARAY'DAN YUSUF YAZICI ATAĞI

EURO 2024'te A Milli Takım forması da giyen milli oyuncunun ülkesinde oynamayı düşündüğü ve şu an kadar yurt dışından aldığı teklifleri beklemeye aldığı konuşuluyor.

Hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın da Yusuf'un durumuyla yakından ilgilendiği ve ilerleyen günlerde sıcak temasların oluşabileceği belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
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