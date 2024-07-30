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Galatasaray 8 numaraya Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'yı istiyor

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Galatasaray 8 numaraya Bayern Münih&#039;in yıldızı Leon Goretzka&#039;yı istiyor

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, "Kısa süre içerisinde bitireceğiz" dediği 8 numara transferi için son aday Leon Goretzka. Alman devi Bayern Münih'in satış listesinde olan yıldız futbolcuya dev bütçe ayıran sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli isme imza attırmak için yoğun mesai harcıyor.

Galatasaray'da tüm gözler orta saha transferine çevrildi. Elias Jelert'i alarak sağ bek sorununu çözen Aslan'ın eksik parçası 8 numara. 

Galatasaray 8 numaraya Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'yı istiyor - 1. Resim

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda birçok isimle temas kuran yönetim, bir türlü transferleri noktalayamadı.

OKAN BURUK'UN 1 NUMARASI

Zenit'in yıldızı Wendel için uzun süre pazarlık yapan Galatasaray, Rus kulübünün 30 milyon euro'luk talebinde indirime gitmemesi sonrasında masadan kalkmıştı. Cimbom'un son adayı ise Bayern Münih'in başarılı orta saha oyuncusu Leon Goretzka.

Galatasaray 8 numaraya Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'yı istiyor - 2. Resim

Bonservis bedeli 10 milyon Euro olan Alman futbolcunun maaş beklentisi ise 5 milyon Euro civarında.

Fanatik'in haberine göre, henüz kendisine kulüp bulamayan 30 yaşındaki futbolcu da sarı-kırmızılı ekibe sıcak bakıyor.

Galatasaray 8 numaraya Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'yı istiyor - 3. Resim

Galatasaray, Leon Goretzka'da yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşın, Zenit'le Wendel için, Palmeiras'la da Richard Rios’un bonservisi için temas halinde.

Düzenleyen:  - Spor
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