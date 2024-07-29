Kazımcan Karataş resmen Rusya'da! Galatasaray resmen açıkladı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş'ın Rusya'nın FC Orenburg takımına kiralandığını açıkladı.
Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planları arasında yer almayan Kazımcan Karataş, kiralık olarak Rusya Premier Lig ekibi FC Orenburg'a transfer oldu.
KİRALIK OLARAK GİTTİ
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi