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Kazımcan Karataş resmen Rusya'da! Galatasaray resmen açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kazımcan Karataş resmen Rusya&#039;da! Galatasaray resmen açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, 21 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş'ın Rusya'nın FC Orenburg takımına kiralandığını açıkladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un yeni sezon planları arasında yer almayan Kazımcan Karataş, kiralık olarak Rusya Premier Lig ekibi FC Orenburg'a transfer oldu.

KİRALIK OLARAK GİTTİ

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş’ın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda FC Orenburg ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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