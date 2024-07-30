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Galatasaray'da Yusuf Demir belirsizliği

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;da Yusuf Demir belirsizliği

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hücumun çok yönlü ismi eğer yabancı kontenjanına takılmazsa takımda tutulacak ve Okan Buruk onu rotasyonda kullanacak.

Son şampiyon Galatasaray mevcut kadrosunu büyük oranda korurken yeni takviyeler de yaptı. Hâkim Ziyech ile sözleşme uzatan ve Elias Jelert ile Michy Batshuayi ile de anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, yabancı oyuncu konusunda sıkıntı çekiyor. TFF’nin yeni sezonda 14 yabancı ile sözleşme kuralına bağlı olarak zaten şu anda Aslan’ın elinde yeni takviyelerle beraber 15 yabancı bulunuyor. Bunlara Avusturya Millî Takımı’nda oynayan Yusuf Demir de dâhil. Yönetim Okan Buruk’un isteğine göre en az bir yabancı daha düşünüyor.

KULÜPLER BEKLEMEDE

Yusuf Demir, ‘mavi kartlı’ oyuncu kuralına da girmediği için durumu belirsiz. Buruk her ne kadar hücumun çok yönlü oyuncusunun kadroda tutulmasını istese de bu zor gibi görünüyor. Çünkü Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerin ayrılığı söz konusu. Eğer Dubois, Cicaldau ve Oliveira gibi isimler elden çıkarılırsa Yusuf Demir konusunda da rahatlama olacak. Geçen sezonu Basel’de kiralık geçiren 21 yaşındaki oyuncuyu Süper Lig’den (Konyaspor başta olmak üzere) birçok takımın kiralık istediği biliniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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