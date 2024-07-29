Galatasaray genç oyuncusu Jankat Yılmaz'ı Adanspor'a kiraladığını açıkladı

Galatasaray, profesyonel sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki futbolcusu Jankat Yılmaz'ın sezon sonuna kadar Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

Galatasaray 2026-207 yılın için profesyonel sözleşme imzaladığı kaleci Jankat Yılmaz'ı Adanaspor'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığımız akademi oyuncumuz Jankat Yılmaz, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Adanaspor A.Ş.'ye kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Adanaspor'un sosyal medya hesabınyan yapılan paylaşımda ise "Adanaspor'a hoş geldin Jankat Yılmaz" ifadeleri kullanıldı.