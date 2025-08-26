Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zeynep Sönmez Amerika Açık’ta ikinci tura çıktı

Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turnuvasında rakibini mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2025 Amerika Açık Grand Slam tenis turnuvasının ilk turunda ABD’li Katie Volynets’i 6-3 ve 6-4’lük setlerle mağlup ederek ikinci tura çıktı. 

 KARİYERİNDE İLK KEZ

Dünya sıralamasında 81. basamakta yer alan Sönmez, turnuvanın ev sahibi ülkeden gelen 109. sıradaki Volynets’i iki sette geçerek hem güçlü bir performans sergiledi hem de dikkat çekti. Kariyerinde ilk kez Amerika Açık ana tablosunda mücadele eden Sönmez, Çağla Büyükakçay’dan tam 9 yıl sonra bu başarıyı gerçekleştiren ilk Türk kadın tenisçioldu.

Sönmez’in sıradaki rakibi, İngiltere’den Katie Boulter ile Ukrayna’dan Marta Kostyuk arasında yapılacak olan maçın galibi olacak.

Zeynep Sönmez Amerika Açık’ta ikinci tura çıktı - 1. Resim

Bir önceki Grand Slam deneyimi olan Wimbledon 2025’te, Sönmez üçüncü tura yükselerek tarihe geçmişti.

Kariyerinin en iyi sıralaması olan 74. sıraya ise14 Temmuz 2025’te ulaşmıştı 

