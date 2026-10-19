Zirve yarışında dev randevu: Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri netleşti

Süper Lig’de 8. haftanın perdesi dev bir maçla kapanıyor. Akyazı’da Galatasaray’ı hezimete uğratan Trabzonspor, şimdi de Kadıköy’de Fenerbahçe’yi deviren Beşiktaş’ı ağırlıyor. Zirve takibindeki iki takımın bu akşamki mücadelesi nefesleri kesecek.

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Türk futbolunun iki devi Trabzonspor ile Beşiktaş, bu akşam Akyazı’da kozlarını paylaşacak. Son haftaların en formda iki ekibini karşı karşıya getirecek mücadele Papara Park’ta saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Özellikle Thomas Reis geldikten sonra büyük çıkış yakalayan Trabzonspor, Alman hocanın ilk maçında Akyazı’da Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederek büyük sükse yapmıştı. Bordo mavililer, bu sezon Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 2-1’lik skorla deviren Beşiktaş’ı yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR'DA 6 EKSİK

Millî aranın ardından ligde Kocaelispor’u, UEFA Avrupa Ligi’nde de Hoffenheim’ı yenen Beşiktaş, Trabzonspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Dev maç öncesinde bordo mavililerde Malinovskyi, Batagov, Okay, Onuachu ve genç kaleci Onuralp sakatlıkları, Melih ise kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta ise kaptan Orkun ile Rashica sakat. Hoffenheim maçında mide rahatsızlığı sebebiyle oynayamayan Dusan Vlahovic ile sakatlığı geçen Vaclav Cerny formasına kavuşacak.

Trabzonspor Futbol Takımı

REIS TARİH YAZACAK

Trabzonspor’un hocası Thomas Reis, Beşiktaş maçında yalnızca üç puan için değil, kulüp tarihine geçmek için de sahaya çıkacak. Bordo mavili takımın başında çıktığı G.Saray ve Samsunspor maçlarını kazanan Alman teknik adam, Beşiktaş karşısında da sahadan galibiyetle ayrılması hâlinde kulüp tarihinde ligde ilk üç lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör olacak. Bordo mavili takım, Reis’le Konferans Kupası’nda da Finlandiya ekibi KuPS’u deplasmanda yenerek Avrupa macerasına 3 puanla başlamayı başarmıştı. Beşiktaş’ın ligin en formda ekibi olduğunu hatırlatan Reis, oyuncularına G.Saray maçındaki baskılı futbolu istediğini söyledi.

Beşiktaş Futbol Takımı

ACELE ETME ZAFERE GİT

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Trabzonspor karşısında Hoffenheim maçındaki oyun anlayışını sahaya yansıtacak. Rakibinin iç sahadaki etkisini dikkate alan İtalyan çalıştırıcı, oyuncularından maçın ilk bölümünde kontrollü olmalarını ve rakibin baskılı ataklarını savuşturmalarını istedi. Skor bulmak için acele edilmemesini isteyen İtaliano, sabırlı bir oyunla Trabzonspor’un hücum gücünü kırmayı hedefliyor. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda oyun disiplininden kopmamaları gerektiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, temkinli başlayıp ilerleyen bölümde vites yükselterek zorlu deplasmandan üç puanla dönmeye çalışacak.

40 MİLYONLUK ADAM!

ABD merkezli Forbes dergisi, 2026-2027 sezonunun en çok kazanan futbolcularını açıkladı. Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, yıllık 40 milyon dolarlık tahmini geliriyle listenin 10. sırasında yer aldı. Salah, bordo mavili takımda 10 maçta 8 gol atarken 4 de asist yaptı.

Salah

KARTAL’IN KOZU VLAHOVİC

Mide rahatsızlığı sebebiyle deplasmandaki Hoffenheim maçında forma giyemeyen Dusan Vlahovic, Trabzonspor karşısında siyah beyazlıların en büyük kozu olacak. Bu sezon forma giydiği 8 maçta 6 defa fileleri havalandıran Sırp yıldız, Salah’ın bir gol gerisinde krallık yarışında iddialı durumda.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Cabral, Cenk, Nwaiwu, Pina, Ozan, Fabinho, Aral, Muçi, Salah, Franculino.

Beşiktaş: Nübel, Rıdvan, Emirhan, Agbadou, Murillo, Miretti, Salih, Trossard, Olaitan, İlhan, Vlahovic.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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