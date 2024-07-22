1 Milyon 720 bin TL etiketle vitrinde... Güncellenen Octavia satışa sunuldu!

Skoda Octavia yenilenen hâli ile satışa sunuldu. Lansmana özel 1.719.900 TL’den başlayan fiyatlardan satılan Octavia, yeni 2 boyutlu Skoda logosuyla dikkat çekiyor

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - Markanın tüm dünyada en çok tercih edilen modeli olarak dikkat çeken Octavia, yenilenen hâli ile ülkemizde satışa sunuldu. Lansmana özel 1.719.900 TL’den başlayan fiyatlarla bayilerdeki yerini alan aracın Octavia RS versiyonu ise 3.499.900 TL’lik bir etikete sahip.

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Yeni 2 boyutlu Skoda logosuna sahip araçta ilk dikkat çeken değişimler ön ızgarası, yeni Crystallinium Full LED Matrix ön farlar, yeni dinamik tasarımlı LED stop lambaları ve yeni jantlar.

Aerodinamik tasarımı artık 0.24 Cd’lik oldukça düşük sürtünme katsayısına kavuşan Octavia 115 HP mild hibrit ve 150 HP mild hibrit 1.5 TSI motorların yanı sıra 265 HP’lik 2.0 TSI motor ile tercih edilebiliyor. Elite, Premium, Prestige, Sportline ve RS olmak üzere beş farklı seçeneğe sahip Octavia, giriş seviyesinde çift bölgeli ve elektronik kontrollü klima sistemi, 8 hoparlör, 10 inç multimedya ekranı, 10.25 inç dijital gösterge gibi donanımları standart olarak sunuyor.