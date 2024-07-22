Yerli üretilen Duster iddialı geliyor! Efsane SUV artık Renault logosuyla karşımızda

Bursa’da Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında 400 milyon avroluk yeni yatırımla üretimi başlayan Yeni Renault Duster, Türkiye’de satışa çıkmaya hazırlanıyor. Araç, markanın “Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında yer alan “ilk model” olarak E-Tech Full Hybrid, 4X4 ve Eco-G motorlarla yollara çıkacak

ALİ ÇELİK'İN HABERİ - İlk olarak 2010 yılında dünyaya merhaba diyen Duster; geride kalan 14 yıllık serüveni boyunca satışa sunulduğu tüm pazarlarda kendini kanıtlamış ve yakaladığı satış rakamlarıyla bu başarısını ispatlamış bir araç olarak dikkat çekiyor. Tamamen yenilenen versiyonu ile meraklıları tarafından ilgiyle beklenen Duster artık Renault logosuyla ülkemizde satışa sunulacak. Markanın “Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında Türkiye’de üreteceği modellerinden ilki olarak önemli bir noktada bulunan Renault Duster benzersiz ön tasarımı ve yeni logosunu taşıyan ön ızgarasıyla güçlü bir duruş sergiliyor.

YENİ YATIRIMIN İLK MEYVESİ MAİS

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan MAİS Genel Müdürü Dr. Berk ÇAĞDAŞ, “Renault Duster’a ‘Türkiye’nin Duster’ı’ dedik. Türkiye’de üretilecek olan, OYAK ve Renault ortaklığıyla Türkiye’ye yapılacak 400 milyon avroluk yatırımın ilk ve en önemli adımı olan Yeni Renault Duster; bu sıfatı sonuna kadar hak ediyor. Şimdi ise Türkiye’nin Duster’ı Yeni Renault Duster, Türkiye’nin dört bir yanında, Türkiye’nin birbirinden güzel coğrafyalarında yollara çıkıyor. Maceraseverler için 4X4 versiyon ile zorlu yol şartlarını denemek, E-Tech Full Hbyrid versiyonu ile şehir içinde en verimli kullanıma ulaşmak ve Eco-G versiyonu ile bütçe dostu yolculuklar yapmak için Yeni Renault Duster’ı kullanıcılarımızla buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

YEPYENİ MOTORLAR

Yeni Renault Duster, 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle kullanıcılarıyla buluşuyor. Renault Duster’da 145 hp güç üreten ultra verimli Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek. Böylece Renault Duster, Renault’nun 2027 yılına kadar Türkiye satışlarının üçte birini elektrikli ve elektrik destekli modellerle oluşturma hedefine aktif bir katkı sağlayacak.

4X4 ÖZELLİĞİ GELİŞTİ

Yeni Renault Duster, birbirinden farklı ve zorlayıcı sürüş şartlarını kapsayan beş off-road moduna sahip: Auto, Eco, Off-Road, Çamur&Kum ve Kar. 4X4 versiyonda bulunan gelişmiş ekran; 360 kameraya doğrudan erişim sağlarken, sürücüye zorlu şartlarda gerekli tüm bilgileri aktarıyor. Her viteste çalışan ve 30 km/s hıza kadar ayarlanabilen eğim iniş yardımcısı 4X4’e daha etkili bir tutuş sağlıyor. Bunun dışında Yeni Renault Duster 4x4, gelişmiş dinamik performans için çok kollu bir arka süspansiyona sahip.