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Haberler > T-Otomobil > 550 bin TL'ye elektrikli sedan! İşte Nissan N7'nin özellikleri

550 bin TL'ye elektrikli sedan! İşte Nissan N7'nin özellikleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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550 bin TL&#039;ye elektrikli sedan! İşte Nissan N7&#039;nin özellikleri
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İflas söylentileriyle son dönemde damga vuran Japon üretici, tamamen Çinli ilk modeli N7’nin teknik özellikleriyle büyük beğeni topladı. Nissan’ın tamamen elektrikli ilk D-Sedan modeli olarak ön plana çıkan aracın Çin’de başlangıç fiyatı ise oldukça ucuz: 14.000 Dolar yani 550 bin TL, işte detaylar…

Nissan, N7 elektrikli sedan modelini Japonya pazarına  sunmak için planlamalara başladı. Çinli Dongfeng ve Nissan ortak girişimi altında geliştirilen N7, Dongfeng’in yeni enerji platformu üzerine inşa edilen ilk tamamen elektrikli sedan olarak adından söz ettiriyor.

Şirket henüz bir lansman zaman çizelgesi veya daha fazla ayrıntıyı doğrulamasa da, Nissan başlangıçta Çin pazarı için tasarlanmış bir modelle Japonya’da boy gösteren ilk yerli otomobil markası olacak!

550 bin TL'ye elektrikli sedan! İşte Nissan N7'nin özellikleri - 1. Resim

NİSSAN N7 FİYATI

Söz konusu model ilk olarak 27 Nisan'da Çin'de resmi olarak satışa sunulmuştu. 14-18 bin dolarlık (550-708 bin TL) fiyatlarla vitrine çıkan Nissan N7, dış tasarım estetiği ve aerodinamik verimliliği ile büyük beğeni toplamıştı.

D-Sedan modelin iç tarafında ise açık gri veya çift tonlu orman yeşili/kar beyazı renklerin tercih edildiği "Bulut Konforu" mottosu taşıyan bir sadelik söz konusu.

550 bin TL'ye elektrikli sedan! İşte Nissan N7'nin özellikleri - 2. Resim

14 DAKİKADA ŞARJ 635 KM MENZİL

Güç aktarma organları seçenekleri arasında, her biri lityum demir fosfat (LFP) pil takımıyla eşleştirilmiş durumda.

160 ve 200 kW olarak derecelendirilen tek motorlu varyantlar bulunan aracın 510 km, 525 km, 540 km, 625 km veya 635 km'ye kadar manzil sunan farklı versiyonları bulunuyor.

550 bin TL'ye elektrikli sedan! İşte Nissan N7'nin özellikleri - 3. Resim

NİSSAN N7 ÖZELLİKLERİ

N7 sahip olduğu hızlı şarj yetenekleri sayesinde %30'dan %80'e optimum koşullar altında 14 dakika tırmanıyor.

Teknoloji cephesinde ise gözümüze ilk çarpan Nissan'ın tescilli NISSAN OS işletim sistemi oluyor.

Qualcomm Snapdragon 8295P yonga setiyle çalışan bu sistem ayrıca DeepSeek AI entegrasyonu, Apple CarPlay desteği ve yerleşik bir AI yol asistanına sahip.

Aracın çok duyulu "Nature Harmony" arayüz sesi, görseller ve dokunma yoluyla etkileşimli deneyimleri ise oldukça beğeni toplamış durumda.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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