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Haberler > T-Otomobil > Citroen Ë-C3, C4 ve Berlingo Kombi için yeni kampanya! En uygun elektrikli otomobile sıfır faizli kredi

Citroen Ë-C3, C4 ve Berlingo Kombi için yeni kampanya! En uygun elektrikli otomobile sıfır faizli kredi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Citroen Ë-C3, C4 ve Berlingo Kombi için yeni kampanya! En uygun elektrikli otomobile sıfır faizli kredi
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en uygun tamamen elektrikli aracı yeni Ë-C3’te 150 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi kampanyasını duyuran Citreon, -SUV segmentindeki iddialı modeli yeni C3 Aircross’ta 200 bin TL’ye 12 vadeli ve yüzde 0 faizli kredi sağlıyor. Markanın diğer tüm binek ve ticari modelleri için haziran kampanyasında farklı farklı fırsatlar sunuyor, işte detaylar:

Citroen’in yeni marka tasarımını temsil eden ve ulaşılabilir rakamlarıyla dikkat çeken yüzde 100 elektrikli yeni Citroen Ë-C3 modelinde 150 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ve nakit indirimli 1.099.900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Daha fazla iç hacim ve üst düzey araç içi konfor özellikleri ile yeni C3 Aircross’ta 200 bin TL’ye 12 vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunulurken, modelin yüzde 100 elektrikli versiyonu Ë-C3 Aircross’ta ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağı bulunuyor. Bununla birlikte yeni Ë-C3 Aircross 1.249.900 TL’lik nakit indirimli başlangıç fiyatı ile dikkat çekiyor.

Kendi segmentinde üstün donanımları farkını ortaya koyan Citroen, yeni C4 modelinde benzinli versiyonlara özel 150 bin TL için 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Citroen Ë-C3, C4 ve Berlingo Kombi için yeni kampanya! En uygun elektrikli otomobile sıfır faizli kredi - 1. Resim

Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan, güncellenen tasarım ve teknolojisiyle fark oluşturan yeni C4 X’in Max donanımlı versiyonuna özel haziran ayında 150 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi avantajı sunuluyor.

Citroen Ë-C3, C4 ve Berlingo Kombi için yeni kampanya! En uygun elektrikli otomobile sıfır faizli kredi - 2. Resim

HAFİF TİCARİLERDE 700 BİN TL’YE VARAN KRADİ

Citroen’in tasarım, pratiklik ve konfor özelliklerinin yanı sıra 1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoru sayesinde performans ve verimliliğiyle de öne çıkan Berlingo Combi  280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanlarıyla satın alınabiliyor.

Öte yandan profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatleri ferah bir deneyime dönüştüren Jumpy Spacetourer, 280 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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