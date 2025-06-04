650 Bin TL’lik sevimli Çinli, Avrupa için tarih verdi: Ekim 2025!

Nio markasının bütçe dostu aile aracı modeli Firefly, Avrupa pazarına İngiltere’den giriş yapacak. İlk sağdan direksiyonlu versiyonlarının üretime başladığı araç, giderek daha rekabetçi hale gelen kompakt EV segmentinde Renault 5, Citroen C3 ve Fiat Grande Panda gibi modellere kafa tutacak, işte detaylar...

İlk gösterimi Nisan 2025'te Çin'de yapılan Nio Firefly büyük beğeni toplamıştı. Markanın küçük EV pazarına ilk giriş modeli olarak karşımıza çıkan Firefly’ın bu beğeniyi kazanmasının nedeni ise sahip olduğu teknolojileri oldukça uygun fiyatlarla müşterilere sunması.

Çin’de 16.500 dolarlık (yaklaşık 650 bin TL) ​​vitrine çıkan model, özellikle genç sürücüleri etkileyecek nitelikte teknolojiyle yüklü şekilde piyasaya sunulması onu oldukça rekabetçi bir jale getiriyor.

BOYUTLARI CLIO KADAR

Aracın ön ve arka tarafından üçlü far imzası ilk bakışta dikkat çekiyor. 2.615 mm dingil mesafesi ve 4003 mm boya sahip otomobilin Suzuki Swift ve Hyundai Inster gibi modellerden daha büyük ve hacimli olduğunu belirtelim. Ayrıca aracın ön tarafında katmanlı depolama işlevine sahip şaşırtıcı derecede pratik 92 litrelik bir bagaj ünitesi buluyor.

Aracın diğer tasarım detayları arasında siyah A ve B sütunları, çift tonlu 18 inç alaşım jantlar ve ilginç tavan spoyleri yer alıyor. İç tarafta ise çift kollu çok işlevli direksiyon simidi, hareket edebilen orta ekran ve tamamen dijital bir gösterge paneli kullanıyor. İç mekan ayrıca, bebek bakımı standartlarına göre sertifikalı malzemelere öncelik verilmiş.

141 BEYGİR MOTOR 418 KM MENZİL

Firefly'ın temelinde 141 beygir güç üreten ve 418 km’ye kadar menzil sağlayan batarya paketi bulunuyor. Avrupa için üretilen modellerin detaylı teknik verilerin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Araçta öne çıkan bir diğer özellik ise segmentinde sınıf lideri olan 4,7 metrelik dönüş yarıçapı. Araç ayrıca tam otomatik park sistemi sayesinde gerçekten zor alanlara park işini oldukça kolaylaştırdığını iddia ediyor.

Birleşik Krallık, Nio'nun bu yıl girmeyi planladığı 16 küresel pazardan biri olarak dikkat çekiyor. Ardından Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Lüksemburg, Polonya ve Romanya’da ticari faaliyetlere başlayacak olan Nio, Firefly modeline ek olarak EL6 ve EL8 SUV, ET5 sedan ve ET5 Touring station gibi modellerini de Avrupa’da satışa sunacak.

Nio'nun ayrıca Çin pazarında Tesla Model Y'ye rakip olan coupe tasarımlı SUV modeli Onvo L60'ı İngiltere pazarına sunmayı planlıyor. Markanın tepe yöneticisi Eric Yu konuyla ilgili açıklamasında İngiltere'nin Çin EV ithalatlarına gümrük vergisi koymamasının, özellikle AB'de şu anda uygulanan %31'lik ithalat vergileriyle karşılaştırıldığında stratejik bir avantaj sağladığına özellikle vurgu yapıyor.