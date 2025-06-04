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Haberler > T-Otomobil > JAECOO’dan haziran kampanyası: 600 bin TL kredi 0 faiz!

JAECOO’dan haziran kampanyası: 600 bin TL kredi 0 faiz!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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JAECOO’dan haziran kampanyası: 600 bin TL kredi 0 faiz!
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Premium off-road SUV markası JAECOO haziran ayına özel nakit alım desteği ve cazip kredi seçeneklerini duyurdu. 4x2 ve 4x4 versiyonlara ayrı ayrı fırsatlar sunan marka, nakit alımlarda 200 bin TL, taksitli alımlarda ise altı ay vadeli sıfır faizli 600 bin TL kredi tekliflerinde bulunuyor, işte detaylar...

Türkiye’de kısa sürede beklentilerin üzerinde bir satış başarısı elde eden JAECOO, haziran ayında sunduğu avantajlı finansman olanakları ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kapsamda JAECOO 7’nin 2025 model yılı Revive (4x2) versiyonunu satın alacak olan bireysel ve ticari müşteriler, 200.000 TL nakit alım ile 2.150.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200.000 TL katılım paylı kredi fırsatından yararlanabiliyor.

JAECOO 7’nin 2025 model yılı Evolve (4x4) versiyonunu satın alan ticari müşteriler ise 200.000 TL nakit alım ve 600.000 TL 6 ay yüzde 0 faizli finansman avantajlarıyla 2.320.000 TL’den başlayan fiyatlardan yararlanabiliyor.

JAECOO’dan haziran kampanyası: 600 bin TL kredi 0 faiz! - 1. Resim

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Tasarımı ve üstün off-road performansıyla Türk kullanıcısının dikkatini çekmeyi başaran JAECOO 7, "Klasikten Gelen, Klasiğin Ötesine" sloganıyla vitrinde yerini alıyor. Modern tasarımlı ön ızgara ve matris LED farları ile güçlü bir görünüm ortaya koyan model, 19 inçlik jantları ile ayrıca dikkat çekiyor.

Buna ek olarak JAECOO 7, off-road sürüşlerinde devrim niteliği taşıyan ARDIS- Tüm Zeminlerde Akıllı Sürüş Sistemi ile adından söz ettiriyor. Kum, kar ve off-road da dahil olmak üzere yedi sürüş modu sunan bu sistem, farklı sürüş gereksinimlerine mükemmel bir çözüm sunuyor.

JAECOO’dan haziran kampanyası: 600 bin TL kredi 0 faiz! - 2. Resim

SNAPDRAGON 8155 ÇİPE SAHİP!

JAECOO 7'nin akıllı kokpiti ise üstün tepki hızı, akıcı performansı ve gelişmiş kullanım özellikleri için sektördeki en gelişmiş Snapdragon 8155 çiple donatılmış durumda. Modelin 14,8 inçlik bilgi-eğlence ekranı, gelişmiş ve sürükleyici bir teknolojik deneyim sağlıyor. Yeni sektör lideri sanal gösterge paneli ve 540° gelişmiş görüş sistemi ile sürücülerin çevreleriyle ilgili bilgilere erişim sağlayarak sürüş güvenliğini artırırken,  kullanıcılara sorunsuz bir off-road yolculuğu sağlıyor.

Ayrıca benzersiz 8 hoparlörlü SONY surround ses sistemi ile 64 renkli ortam aydınlatması bir araya gelerek sürükleyici bir sürüş deneyimi sunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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