Peugeot’tan hem binek hem ticari modellere özel kampanya

Peugeot haziran ayı boyunca sürecek kredi teklifleri kapsamında, binek ve hafif ticari modellerine cazip fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda bazı modellerde 300 bin TL'ye varan ve 12 taksitli yüzde sıfır faizli kredi teklif ediliyor, işte detaylar...

Fransız otomobil markasının haziran kampanyası kapsamında B-SUV segmentinin öncüsü olarak gösterilen Peugeot 2008, Allure donanım seviyesinde 60 bin TL takas desteği ile birlikte 180 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise 60 bin TL takas desteği ile birlikte 130 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları ile satın alınabiliyor.

%100 elektrikli E-2008 ise Allure donanım seviyesinde 60 bin TL takas desteği ile 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise 40 bin TL takas desteği ile birlikte 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

Öte yandan Peugeot’nun kompakt segmentte yer alan fastback tasarımllı modeli 408’e sahip olmak isteyen müşteriler Allure donanım seviyesinde 60 bin TL takas desteği ile birlikte 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise sadece tüzel müşterilere özel 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.

Peugeot’nun C segmentindeki hatchback temsilcisi %100 elektrikli E-308 ise 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla haziran ayında da otomobil severleri PEUGEOT yetkili satıcılarına bekliyor.

7 KİŞİLİK HACMİYLE DİKKAT ÇEKİYOR: 5008

Gelişmiş 48 V hibrit teknolojili güç-aktarma sistemi ile performans ve verimlilik konusunda rakiplerinden ayrışan, 7 koltuklu oturma düzeni ve 21’’ Panoramik i-Cockpit® teknolojisi ile sürüş keyfini başka bir seviyeye taşıyan yeni PEUGEOT 5008 GT donanım seviyesinde 100 bin TL takas indirimi ve sadece tüzel müşterilere özel GT donanım seviyesinde 170 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

5008 modeline baktığımızda ise yüzde %100 elektrikli versiyonu E-5008’de ise sadece tüzel müşterilere özel GT donanımlı versiyonda 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2,89 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Dinamik sürüş karakteri, sportif tasarım öğeleri ve gelişmiş teknolojisiyle öne çıkan %100 elektrikli E-208’i satın almak isteyenler 150 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

RİFTER 400 BİN TL'YE VARAN KREDİ İMKANI

Rifter’ın otomatik şanzımanlı Allure ve GT donanım seviyesinde 40 bin TL takas desteği ile birlikte 350 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Bununla birlikte Rifter’ın manuel şanzımanlı Allure donanımlı versiyonunda 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları bulunuyor. Segmentinin öncüsü Partner Van’da ise 400 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.