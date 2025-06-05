DS Automobiles haziran kampanyası: 600 Bin TL’ye varan kredi imkanı

Fransız lüksünü otomobillerine yansıtan DS Automobiles, DS 7 ve DS 4 modellerine özel bir kampanya duyurdu. Bu kapsamda, DS 7 modellerinde 600 bin TL’ye varan 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi teklif eden marka, DS 4 Pallas BlueHDi 130 versiyonu için ise 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği fırsatı sunuyor.

Fütüristik tasarım anlayışını teknolojiyle birleştiren DS Automobiles, premium sınıfında araç almak isteyen sürücüler için cazip satın alma teklifleri sunuyor. DS Automobiles’in haziran ayı teklifleri kapsamında; DS 7’nin Opéra BlueHDi 130 versiyonunda 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

DS 7 Etoile BlueHDi 130 versiyonunda 550 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sunulurken, şarj edilebilir hibrit güç ünitesiyle performans ve verimliliği bir arada sunan DS 7 Etoile Plug-in Hybrid AWD 300 ve DS 7 Performance Plug-in Hybrid AWD 360 versiyonlarında 600 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi olanağı bulunuyor. Ayrıca yine cazip takas destekleri haziran ayında da lüks ve zarafeti bir arada sunan tüm DS 7 modellerinde yer alıyor.

Orijinal, zarif ve sportif tasarımıyla farkını belli eden DS 4 Pallas BlueHDi 130 modeli ise 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya cazip takas desteği olanakları bulunuyor.