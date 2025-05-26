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Haberler > T-Otomobil > Türkiye’nin en uygun fiyatlı otomobili oldu: Yeni Citreon e-C3’ten sürpriz fiyat!

Türkiye’nin en uygun fiyatlı otomobili oldu: Yeni Citreon e-C3’ten sürpriz fiyat!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye’nin en uygun fiyatlı otomobili oldu: Yeni Citreon e-C3’ten sürpriz fiyat!
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tamamen yenilenen Citreon C3, ülkemizde 44 kWsa LFP batarya paketi ve 83 kW (113 HP) %100 elektrikli motorla vitrine çıktı. Lansmana özel 1.099.000 TL’lik fiyatı ile Türkiye’nin en ucuz otomobili olan Yeni e-C3, şehir içinde 440 km’ye kadar menzil sunuyor, işte detaylar…

Avrupa’da kısa sürede başarılı satış adetlerine ulaşan ve yenilenen versiyonu ile 4’üncü nesil olarak karşımıza çıkan Yeni Citroen C3, ülkemizde %100 elektrikli motorla satışa sunuldu. İlk kez 2022 Citroen Oli konseptinde ön gösterimi yapılan yeni tasarımda, dikey ve yatay unsurlarıyla dikkat çeken yeni e-C3, daha uzun ve daha dikey ön cephe, merkezi olarak konumlandırılan ve parlak siyah yatay ızgara, çift şeritli yeni marka logosuyla dikkat çekiyor. B-HB sınıfında yer alan otomobilin uzunluğu 4,01 m, genişliği ise 1,76 m olarak sınıf standartlarını zorluyor.

Türkiye’nin en uygun fiyatlı otomobili oldu: Yeni Citreon e-C3’ten sürpriz fiyat! - 1. Resim

26 DAKİKADA %80 DOLUYOR

Stellantis mühendislerinin BEV modellere özel geliştirdiği “Akıllı Otomobil Platformu” ile üretilen yeni e-C3, şehir içi kullanımda 440 km, karma kullanımda ise 324 km’ye kadar WLTP sürüş menzili sağlıyor. 44 kWsa LFP (Lityum Ferro Fosfat) batarya kullanan araç, 100kW DC hızlı şarj özelliği ile 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olanağı da sağlıyor. Yeni ë-C3, 83 kW (113 HP) elektromotor ve tam otomatik şanzımanı ile 0-100 km/s hızlanmasını yaklaşık 11 saniyede tamamlayabiliyor ve yaklaşık 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Türkiye’nin en uygun fiyatlı otomobili oldu: Yeni Citreon e-C3’ten sürpriz fiyat! - 2. Resim

TÜRKİYE’NİN EN UCUZ OTOMOBİL OLDU

Ülkemize iki farklı donanım seçeneği ile gelen yeni e-C3, Plus donanım seviyesinde 1.149.900 TL, Max donanım seviyesinde ise 1.209.900 TL fiyat etiketi ile tanıtıldı. Citroen Türkiye, yeni e-C3 modelinde kısa bir süre ve belirli adetlerde olmak kaydı ile lansmana özel açıkladığı fiyatlarda ise Plus donanım seviye için 1.099.000 TL, Max donanım seviyesi için ise 1.159.900 TL fiyat açıkladı. Bu rakamlarla Yeni Citroen e-C3, Türkiye’de satılan en uygun fiyatlı otomobil olarak ön plana çıktı.

Türkiye’nin en uygun fiyatlı otomobili oldu: Yeni Citreon e-C3’ten sürpriz fiyat! - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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