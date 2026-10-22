FAW-Volkswagen’in Jetta markası, ilk elektrikli sedanı M6’yı Çin’de yaklaşık 11.900 dolardan (590 bin TL) başlayan fiyatlarla satışa sundu. Modelin en üst versiyonunda menzil 555 kilometreye ulaşıyor.

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Çin’de uygun fiyatlı elektrikli otomobil rekabetine Jetta M6 da katıldı. Eylül sonunda ön siparişe açılan sedanın resmi satışları 22 Ekim’de başladı.

JETTA BU KEZ BİR MODELİN DEĞİL, MARKANIN ADI

Türkiye’de Volkswagen’in sedan modeliyle tanınan Jetta adı, Çin’de farklı bir yapılanmayı temsil ediyor. FAW-Volkswagen ortaklığı bünyesinde 2019’da kurulan Jetta, kendi logosuyla otomobil satan ayrı bir marka olarak faaliyet gösteriyor.

M6 da bu markanın ilk seri üretim elektrikli otomobili. Elektrikli araç, tek motorlu ve önden çekişli bir düzene sahip.

4,8 METRELİK GÖVDE VE AKICI TASARIM

Jetta M6, 4.806 milimetrelik uzunluğu ve 2.820 milimetrelik aks mesafesiyle geniş bir sedan arayan müşterilere sesleniyor. Gövde yüksekliği ise 1.500 milimetre.

İnce farlar, eğimli tavan çizgisi ve arkada boydan boya uzanan aydınlatma, otomobilin tasarımını belirliyor. Yarı gizli kapı kolları ve ön tampondaki aktif hava girişi de dış tasarımın ayrıntıları arasında.

590 bin TL’ye elektrikli Jetta: M6 Çin’de satışa çıktı

555 KİLOMETREYE VARAN MENZİL

Ailenin başlangıcındaki 465 Pro, 42,9 kWh batarya ve yaklaşık 152 beygirlik elektrik motoruyla geliyor. Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması 8,3 saniye, açıklanan menzili ise 465 kilometre.

555 Max ve 555 Ultra versiyonlarında batarya kapasitesi 51,9 kWh’ye yükseliyor. Yaklaşık 195 beygir üreten motorla birlikte menzil 555 kilometreye çıkıyor.

CALB üretimi lityum demir fosfat bataryaların yüzde 30’dan yüzde 80’e şarj süresi 25 dakika olarak açıklandı.

590 bin TL’ye elektrikli Jetta: M6 Çin’de satışa çıktı

BÜYÜK EKRAN VE ÜST VERSİYONDA GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DESTEĞİ

Kabinde 8,88 inçlik dijital gösterge paneline 15,6 inçlik merkez ekran eşlik ediyor. Üst donanımlarda panoramik cam tavan, elektrikli ayarlanabilen ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar ile kablosuz telefon şarjı bulunuyor.

555 Ultra’da ön koltuklara masaj ve bel desteği ayarı ekleniyor. Şehir içi ve otoyol güzergahlarında navigasyon destekli sürüş işlevleri de bu versiyonda sunuluyor.

590 bin TL’ye elektrikli Jetta: M6 Çin’de satışa çıktı

ÜST VERSİYONUN FİYATI YAKLAŞIK 740 BİN TL

465 Pro’nun yaklaşık 11.900 dolarlık (590 bin TL) başlangıç fiyatının üzerinde, 555 Max için 13.400 dolar (yaklaşık 665 bin TL) açıklanıyor. En üstteki 555 Ultra ise 14.900 dolar (yaklaşık 740 bin TL) seviyesinde.

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