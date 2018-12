Türkiye Gazetesi

Ali Çelik TORİNO



Geçtiğimiz günlerde İtalya’da düzenlenen Jeep test sürüşü programında SUV sınıfının iddialı modelleri Compas ve Renegade’i tekrar deneme şansı yakaladık. Aynı program dahilinde Jeep Türkiye Marka Direktörü Sinan Saip Bel ve otomotiv basınından davetli meslektaşlarımızla Jeep’in sponsor olduğu ve Ronaldo’nun transferiyle büyük ses getiren Juventus’u kendi stadında seyrettik. Sorularımız her ne kadar markanın Türkiye’de ki pazar hacmi, hedefleri, yeni modelleri gibi sektörle ilgili olsa da, işin içine Ronaldo girince kayda giren ilk soru hâliyle “Bu transferinin Jeep markasına global etkisi” oldu. Ronaldo’nun sosyal medyada da İtalyan ekibi zirveye taşıdığını ifade eden Bel şöyle devam etti: Transferin duyulmasını takiben, temmuz ayında takımın sosyal medya hesapları 80 milyondan fazla erişim aldı. Markanın Instagram hesabındaki Türk takipçilerin sayısı ise iki katına çıktı. Hatta bu süreçte Jeep Türkiye’nin Instagram hesabı takipçilerinde de artış yaşadık…



Hedefimizi tutturduk

Geçtiğimiz yıl toplam 2 bin 300 adet Jeep satışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bel, 2018 yılını ise 2 bin 400 adetle kapatacaklarını söyledi. Bel şöyle devam etti: Pazardaki daralmaya bağlı olarak yılsonu için hedefimizi 2 bin adet olarak öngörmüştük. Ancak ÖTV indirimleri sonrasında hem Renegade hem de özellikle Jeep Compass için büyük bir talep oluştu. Gerek vergi indirimleri gerekse kendi sağladığımız satın alma kolaylıklarıyla 2018 yılını 2 bin 400 adet civarında toplam satışı yaparak kapatmayı hedefliyoruz. Pazarın %40 daraldığı bir ortamda bu satış performansı Jeep markası için çok iyi bir sonuç olacak.



Hibrit Renegade 2019’da

Önümüzdeki yaz aylarında yeni Renegade’i Türkiye yollarıyla buluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Bel “Diğer yandan, yine bu yıl içerisinde duyurulan Renegade’in hibrit motorlu versiyonunu da 2019 yılı içerisinde ülkemizde satışa sunma fikrini değerlendiriyoruz. Özellikle vergi indirimleri ve bizim sağladığımız ek kolaylıklarla birlikte, şu anda neredeyse ikinci el fiyatına yepyeni sıfır km Jeep Renegade alınabiliyor. Bu modelde aralık ayına özel 139 bin TL’den başlıyor” dedi. Jeep markasının SUV segmentinde yer alan her sınıfta olma hedeflerini anlatan Sinan Saip Bel “2020 yılında biraz daha küçük ‘Baby Jeep’ pazara sunacak. A segmentinde bir SUV olarak ürün gamına dâhil olacak ‘Baby Jeep’, artık her anlamda rüştünü ispatlamış markamızın satışlarını da katlayacaktır. Öte yandan yeni bir pikap modeli Gladiator de Los Angeles’ta tanıtıldı ve kademeli olarak farklı ülkelerde yollara çıkmaya başlayacak” şeklinde konuştu.