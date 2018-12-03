Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Endüstri 4.0 uygulamalarının en iyi örneklerini sergileyen tesis, üretim, istihdam ve ihracat alanında yapmakta olduğu hamlelerle de ülke ekonomisine değer katacak nitelikler taşıyor. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı ve Brisa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper “Yeni Neslin Sabancı’sı” vizyonuyla katma değerli ürünlere odaklandıklarını belirterek; “Aksaray fabrikamız bunun en somut örneklerinden biri. Bridgestone Corporation ile başarılı ortaklığımızın 30. yıl dönümünü Aksaray’daki ikinci fabrikamızla kutluyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana yatırım tutarımız 1,4 milyar dolar oldu” dedi. Türkiye’de endüstriye bakışı değiştirecek güçte bir fabrika inşa ettiklerini belirten Brisa CEO’su Cevdet Alemdar ise “İzmit fabrikamız ile 40 yılı aşkındır ülkemizin sanayisinde, ihracatında, istihdamında cesaretle yol alıyoruz. Bugün 2.700 çalışanımız, 12.000 çalışandan müteşekkil 1.400 satış noktamız ile 60.000 kişiye iş ve aş sağlıyoruz. Şimdi ise Anadolu’nun kalbinde Aksaray’da yer alan, en yeni üretim teknolojileriyle donatılmış ikinci fabrikamız ile öncü bir teknoloji üssünü ülkemize kazandırmış bulunuyoruz. Brisa için teknoloji, dijitalleşme hem üretimde hem de müşterilerimize dokunan tüm süreçlerimizde bir hayat biçimidir” şeklinde konuştu.