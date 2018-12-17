Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ‘yerli marka otomobil’ projesi hakkında bilgi verdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Ülkemiz otomotiv sanayiinin çatı kuruluşu olarak, Gürcan Karakaş liderliğindeki TOGG’un değerli girişim ve çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Öncelikle Gürcan Karakaş’a bu çok önemli ve millî sorumluluk taşıyan görevinin hayırlı olmasını diliyoruz. Bir araya geldiğimiz bu verimli görüşmede de Türk otomotiv sektörünün çatı derneği olan OSD olarak Türkiye’nin otomobili için gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da açık yüreklilikle vurguladık” dedi. OSD ziyaretinin kendisi açısından da oldukça verimli geçtiğini söyleyen Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu CEO’su Gürcan Karakaş da yaptığı açıklamada “OSD’nin Başkan, Yönetim Kurulu ve tüm üye temsilcilerine otomotivin mobilite ekosistemine dönüşümünün barındırdığı önemli fırsatları anlatma ve onların bu konudaki değerli fikirlerini alma imkânı bulduğum için memnun oldum. Bu buluşmaların artması ve hatta gelecekte verimli iş birliklerine dönüşmesi gerek endüstrimiz gerekse ülkemiz açısından oldukça önemlidir” diye konuştu.