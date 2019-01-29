Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Toyota Türkiye, 12. nesil yeni Corolla Sedan’ın hibrit modelini, Sakarya’daki üretim tesislerinde banttan indirdi. Dünyanın bugüne kadar en çok satan otomobil modeli olan Toyota Corolla, hibrit versiyonuyla da oldukça iddialı... Markanın hibrit satışlarında Türkiye ön plana çıkacak. Törende konuşan Toyota Avrupa Başkanı Johan van Zyl “Corolla Sedan modelimizin 2020 yılına kadar, hibrit satışların yüzde 50 seviyesine ulaşma hedefimize önemli katkıda bulunmasını bekliyoruz. Yerel tedarikçilerimize ve Türk toplumuna, bizimle iş birliği yaptıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

YÜZ ELLİ ÜLKEYE İHRACAT

Toyota Türkiye Genel Müdürü Toshihiko Kudo ise “Toyota Türkiye olarak, Toyota’nın Avrupa’daki şirketleri arasında en yüksek üretim hacmine sahibiz. Yıllık üretim kapasitemizin neredeyse tamamı olan 280 bin adedi kullanarak ve üretimin yüzde 90’ını dünyadaki 150 farklı ülkeye ihraç ederek Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Üretim, ihracat, yatırım ve istihdam yoluyla Türkiye ekonomisinin başarılı geleceğine katkıda bulunmaktan çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİMİZ ARTACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “Yatırımcıların ihtiyaç duyduğu tüm kolaylıklar sağlanmıştır ve bu devam edilmektedir. Yüzde 50’ye varan tasarruf oranıyla çalışan hibrit araçlar için, bizde yüzde 50’yi aşan vergi indirimleri getirdik. Bu yeni araçla birlikte Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye fabrikasında üretilen araçların üçte ikisinden fazlası hibrit teknolojisine sahip oldu. Bugüne kadar ülkemize 2,5 milyar dolar yatırım yapan Toyota ile daha iyi iş birliklerine sahip olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.