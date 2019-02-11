Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Pazar son 10 yılın en düşük seviyesinde tamamlanırken, 2017 yılına göre yüzde 36,5 daralma yaşandı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, 2018 yılında mega inşaat projelerindeki hafriyat işlerinin büyük ölçüde tamamlanmasıyla kamyon pazarının yaklaşık yüzde 51 daraldığını belirterek “Ağır ticari araç çekici pazarında daralma yüzde 11 ile daha hafif hissedildi. Biz ise yüzde 10 pazar payı yakaladık. İthal çekici pazarında ise yüzde 23 ile en çok tercih edilen marka durumundayız. 2019 ağır ticari araç pazarının, 10 bin adet seviyelerinde kapanacağını öngörüyoruz. Ağır ticari araç pazarının son 20 yılına baktığınızda, ortalamanın yaklaşık 25 bin adet olduğunu görebilirsiniz. Bahsettiğimiz bu yıllar içerisinde, pazar sadece üç yıl 10 bin adedin altında kalmış. 2011 yılında ise 37.276 adet ile en yüksek seviyeye ulaşmış. Analizlerde görüyoruz ki toplam ağır ticari araç pazarı dönemsel olarak daralmalar yaşayabiliyor. Bizi geleceğe yönelik umutlu kılan nokta ise; daralmanın sona ermesi ile toplam pazarın, önceki senelerde 25 binin altında kaldığı her sene için tekrar yükselişe geçiyor ve pazarı 30 binlerin üzerine çıkarıyor olması. Dolayısıyla 2020 yılından itibaren toplam pazar, daha önce de olduğu gibi dipten en tepeye çıkabilir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de LNG yakıtla çalışan araçlar öne çıkmaya başlayacak ve pazarın büyüme noktası burası olacak” dedi.