Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bu süreçte, BMW iş birliği ile gerçekleştirdiği Jest Electric’in seri üretime geçerken, Atak Electric’in prototip seviyesi ilk defa Avrupa’nın beğenisine sunuldu. Karsan CEO’su Okan Baş “Toplam satış ciromuz içerisinde ihracat payımız yüzde 61’e ulaştı. 2016 yılından bu yana ihracat ciromuzu yüzde 50 artırarak 132 milyon avro ile son 3 yılın en yüksek ihracat gelirini elde ettik. Özellikle 2018 yılında, Romanya’da kazandığımız 122 adetlik otobüs ihaleleri, Karsan olarak dış pazarda kazandığımız en büyük adetler oldu” dedi.