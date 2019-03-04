Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Türkiye’de ilk olarak 1994 yılında satışa sunulan ve kendi sınıfının gözde modelleri arasında yer alan Kia Sportage 4. nesil olarak geliştirilerek tekrar satışa sunuldu. 1,6 litrelik yeni dizel motorla donatılan ve 7 ileri otomatik vitesle müşterilerin beğenisine sunulan araçta makyaj niteliğinde tasarım farkları da bulunuyor. Düzenlenen basın toplantısında konuşan KIA Genel Müdürü Can Ağyel, otomobil kullanıcılarının farklı ihtiyaçları ve beklentilerine uygun alternatifleri portföylerinde barındırdıklarını belirterek benzin ve motorin fiyatlarının birbirine iyice yaklaşsa da dizel otomobillerin hâlâ cazibesini koruduğunu ve KIA olarak çevreci dizel motor ürettiklerini ifade etti. Ağyel, KIA’nın Avrupa regülasyonuna uygun motor üretiminde öncü olduğunu ve Euro 6C üretimine geçmeden daha teknolojik ve çevreci olan Euro 6D standartlarında motorun geliştirildiğini ve KIA’nın tüm modellerinde kullanıldığının altını çizdi. Ağyel ayrıca, markanın arka arkaya elektrikli ve hibrit modellerini piyasaya sunacağını vurgulayarak, Kia’nın 2020’de emisyon ve karbon salımını yüzde 25 azaltmayı hedeflediğini belirtti.

KIA Ceed HB martta geliyor

2018 yılının sonunda KIA Stonic ve premium segmente yönelik KIA Stinger’ı pazara sunduklarını belirten Can Ağyel “Her iki aracımız için de olumlu geri dönüşler alıyoruz. 2019 yılında ise ana motivasyonumuz KIA Sportage olacak. Bununla birlikte, mart ayının ikinci yarısında KIA Ceed HB modelini otomobilseverlerle buluşturacağız. Yine ikinci çeyrekte KIA Proceed ve KIA Ceed SW modellerimizi, yılın ikinci yarısında ise yeni KIA Cerato 1,6 litre dizel otomatiği Türkiye’de satışa sunacağız” dedi.

100/KM’de 4,7 litre

Sportage, geçirdiği makyaj operasyonuyla önceki versiyonu gibi Frankfurt/Almanya’da bulunan KİA tasarım stüdyosu tarafından geliştirildi. Göze çarpan ilk detaylar ise yeni ön-arka tamponlar, ön farlar ve ızgara, arka stoplar ve opsiyon olarak sunulan 17- 19 inç alaşım jantlar…

Aracın teknolojik detaylarında ise donanım seviyesine bağlı olarak; dur-kalk özelliğine sahip akıllı hız sabitleme, park ve manevraları desteği, sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi gibi özellikler bulunuyor.

Araçta en dikkat çeken nokta ise yeni dizel motor. 1,6 litre 136 PS güç, 320 Nm tork üreten turbo beslemeli bu ünite, yedi kademeli çift kavramalı (DCT) otomatik şanzımanla gücünü yola aktarıyor. Aracın 100 km’de ortalama sunduğu yakıt tüketimi ise 4,7 litre…