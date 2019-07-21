İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli otomobil devi Volvo’nun bazı modellerinin motorlarındaki teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı. Volvo Otomobil Basın Sorumlusu Stefan Elfström’e dayandırılan haberde, geri çağrılan modeller arasında V40, V60, V70, S80, XC60 ve XC90’ların olduğu belirtildi.
Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı
21.07.2019 - 09:56 | Son Güncelleme: 21.07.2019 - 09:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsveçli otomobil devi Volvo’nun teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : volvo,yarım milyon,araç,
638503 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/638503.aspx
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