Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Japon üreticinin dünyadaki hibrit otomobil satışları 13 milyon 700 bini aşarken, AB bölgesi satışlarının hibrit payı da yılın ilk yarısında yüzde 52’ye çıktı. Avrupalı müşterilerin Türkiye’de üretilen modellere olan ilgisi de oldukça büyük. Mesela Corolla Sedan’ın hibrit motor satışları diğer motor versiyonlarını domine ederek yüzde 50 civarına yaklaştı. Öte yandan Corolla Hatchback ve Touring Sports’un hibrit versiyonlarının oranı ise yüzde 83 olarak gerçekleşti. Yine ülkemizde üretimi gerçekleştirilen Toyota C-HR Hybrid ise rekor satış performansı sergiliyor.