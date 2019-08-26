Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Abant’tan başlayan yarış 2.300 kilometrelik kültür ve tarih dolu rotasında Haymana, Kapadokya, Nemrut Dağı, Mardin ve ardından Urfa Göbeklitepe’de tamamlanacak. Start gününde düzenlenen basın toplantısında konuşan TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar; “Organizasyon bu yıl FIA Cross Country Dünya Kupası‘na aday yarış olarak da düzenleniyor. Organizasyonun adaylık başvurusunun Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından kabul edilmesiyle birlikte, Dünya Ralli Şampiyonası‘nın ardından Türkiye’ye ikinci bir FIA organizasyonu kazandırma yolunda önemli bir adım atılacak” ifadelerini kullandı.