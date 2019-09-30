Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Yeni modellerle birlikte yollarda görmeye pek alışık olmadığımız araçların buluştuğu organizasyon âdeta Türk otomotiv sektörünün buluşma noktası oldu. Motor seslerinin hiç susmadığı festivalde 72 otomobil ve motosiklet markası yer alırken drift ve akrobasi gösterileri, motorsporları takımları ve yarış araçlarının sergileri, otomobil, motosiklet ve off-road kulüp stantları sürüş simülatörleri, aksesuarların yanı sıra çocuk ve ailelere özel eğlence alanları gelen kalabalık misafirleri ağırladı. Festivalin en ilginç etkinliklerinden biri de Türkiye Sirki’nin gösterisi oldu. 2006 yılında bu yana 10 milyondan fazla kişi tarafından izlenen hayvansız sirkte birbirinden zor akrobatik hareketler izleyenleri şaşırttı.

DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ

Yılın son çeyreğine girerken otomotiv sektöründe bankalardan gelen yeni finansal desteklerle birlikte toparlanma sinyallerinin alınmaya başlandığını belirten Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak “Türk otomotiv sektörünün 2019 yılında zor bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Bu zor süreçte hem sektör temsilcilerini hem de tüketiciyi buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz festivalin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da markaların satışlarına önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kapsamı ve birbirinden ilgi çekici etkinliklerle markaları hedef kitleyi doğrudan buluşturma gayretimiz aynı zamanda bütün paydaşlara da ilave motivasyon sağlayacak” dedi.