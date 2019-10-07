Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

680 gencin başvurduğu program kapsamında 72 genç Yamaha’dan uluslararası standartlarda eğitim alma fırsatı yakaladı. Dört etapta gerçekleşen ve son elemelerde ise birinciliği Fazlı Erçelik (16), ikinciliği Hakan Yılmaz (16), üçüncülüğü Furkan Aykut (14) kucakladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever “Sofuğlu ile ilk günden itibaren yetenekli gençlerle karşılaşacağımızdan emindik. Tahmin ettiğimiz gibi güçlü yetenekler çıktı karşımıza. Gençlere hem Yamaha gibi güçlü bir markanın hem de Kenan Sofuoğlu gibi pistlerde markalaşmış bir sporcunun tecrübelerinden yararlanma fırsatı vermekten mutluyuz. Eminiz ki Supersport 300 Dünya Şampiyonası’nda da Türkiye’yi temsil edecek ve ilk üç arasında göreceğimiz yarışçılar R25 Cup’ta dereceye giren yarışçılarımız arasından seçilecek” dedi.