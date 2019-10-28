Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Renault ürün gamında Kadjar ve Megane HB modellerinde yer alan 1.3 TCe benzinli motor, Megane Sedan’da 140 bg, 6 ileri manuel ve 7 ileri EDC seçenekleri ile birlikte sunulmaya başlarken 1,6 litreli motorun yerini alıyor. Ortalama yakıt tüketimini 5,5/100 kilometre seviyelerinde olan ünite 240 Nm’lik tork değerine sahip. Modernize edilen dizel motorda ise zararlı emisyon miktarını azaltan (SCR) sistemi bulunuyor. “Blue dCi” adıyla anılan motor, önceki nesil motora kıyasla 5 beygir daha fazla güç ve 10 Nm daha fazla tork sağlıyor. Yakıt tüketimi konusunda ise 4,2 litrelik ortalama ile dikkat çekiyor.