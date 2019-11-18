Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

İlk tanıtımı 1959’da gerçekleştirilen Octavia şimdiye dek 6,5 milyondan daha fazla satışa ulaşarak Skoda tarihinde en çok satan model olarak ön plana çıkıyor. Son dönemde yıllık 400 bin adetlik satışlara ulaşan Octavia, Çek markanın toplam satışlarının üçte birini elinde bulunduruyor. Tamamen yenilenen neslinde tekrar dikkatleri üzerine çekmeyi başaran model, tasarımın yanı sıra boyutlarda ve kabin içi detaylarda da sınıfının çok ötesinde bir iddia sunuyor. Yeni Skoda Octavia, ilk etapta TDI dizel ve TSI benzinli motorlarla satışa sunulacak. Daha sonra şarjlı hibrit ve yarı hibrit teknolojisini de ürün yelpazesine eklenecek.

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Prag’ta gerçekleştirilen tanıtımda Yeni Octavia ile ilgili açıklama yapan Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Octavia’nın gerek bireysel gerekse kurumsal/filo müşterileri tarafından en çok tercih edilen modelleri olduğunu belirterek “Octavia kendi müşteri portföyünü oluşturdu. Şimdi yenilenen haliyle bu portföyünü daha da genişleteceğini düşünüyoruz. Türkiye’de özellikle üçüncü jenerasyonu ile büyük başarı elde ettik ve satışı sunulduğu günden bu yana 57.000 adetlik teslimat ile Türkiye’deki popülerliğini kanıtladı” ifadelerini kullandı. Octavia’nın bu başarısının arkasında birçok faktörün bulunduğunu belirten Başar “Ferah, modern iç mekân, kullanışlı bagaj hacmi gibi Skoda’nın vazgeçilmez değerlerini yüksek teknoloji, düşük yakıt tüketimi ile birleştiriyor. Bunlara ilave olarak istikrarlı fiyatlama politikamız ile yüksek 2. el değeri sunması sonucu her zaman kazandıran model olarak tüketicilerin güvenine sahip oldu. En çok sattığımız modelimiz olarak öne çıkan Octavia’nın yenilenmesi ile yeni nesil E-tec hybrid motor seçeneklerimiz ile filo pazarında da elimiz çok güçlenecek. Bununla birlikte yeni iç ve dış tasarımı ile daha dikkat çekici ve dinamik bir görünüme kavuşacak dördüncü nesil Octavia ile markamızın müşteri portföyüne özellikle genç kullanıcıları da dâhil edeceğiz. Hedefimiz mevcut kullanıcı yaş ortalamamızı 42,1 yaştan 40 yaşın altına çekmek olacak. Gelecek yıl pazara sunacağımız yeni Octavia ile 5 yıllık planlarımızdaki hedefimiz olan en çok satan ilk 5 marka arasına girme yolunda büyük bir adım atacağımıza da inanıyorum” şeklinde konuştu.