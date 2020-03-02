Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Araç kiralama sektörünün dijitalleşme ve Y kuşağıyla birlikte dönüşüme uğradığını belirten Ayyıldız, “Dijitalleşmeyle birlikte ihtiyaçlar da değişmeye başladı. Y kuşağı olarak tanımladığımız nesil, paylaşım ekonomisini geliştirdi ve bunun yansımalarını kiralama sektöründe de görüyoruz. Kullanıcıların artık diledikleri zaman, diledikleri süre kadar araç kiralayabildikleri paylaşımlı araçlar tüm dünyada oldukça trend. Sadece Moskova’da 30 bin araç paylaşımlı modelle çalışıyor ve şehir içi ulaşımında önemli bir ihtiyacı karşılıyor” dedi. 2019 yılında sıfır araç sektöründeki daralmayı hatırlatan Ayyıldız “Yıl içerisinde faizlerin yüzde 24’lerden yüzde 10’lara düşmesiyle birlikte finansmana erişim kolaylaşsa da fiyatların yüksek seyri, otomobile olan talep ikinci el olarak gerçekleşti. 2019 Ocak-Aralık döneminde ikinci el fiyatları yüzde 30 artış gösterse de 7,6 milyon adetlik ikinci el satışıyla rekor kırıldı. Beklentimiz, fiyatlar artmaya devam etse de bu yıl da yeni bir rekorun gelmesi yönünde” dedi. ikinciyeni.com markasıyla Türkiye’de ilkleri gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Ayyıldız, 5 milyar TL’nin üzerinde e-Ticaret hacmi gerçekleştirdiklerini dile getirdi.