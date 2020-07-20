Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nissan, gelecek dönemde performansını artırmak adına dört yıllık bir dönüşüm planına odaklandığını işaret eden Doğruyeri, önümüzdeki 18 ayda Nissan olarak 12 yeni model tanıtacaklarını açıkladı. 2021 yılının başında Yeni Juke ve sonrasında Yeni Qashqai’nin müşterilerle buluşacağını ifade eden Doğruyeri “Yeni Qashqai aracımızda ilk defa ürün yelpazemizde yer alacak E-Power teknolojisi de planlanıyor. Ayrıca Türkiye, yine 2021’de %100 elektrikli Nissan Leaf’in lanse edileceği ilk pazar olacak. Daha önce de paylaştığımız gibi EV pazarına hızlı bir giriş yaparak bugüne kadar globalde yarım milyon adedin üzerinde satış rakamına ulaşan Leaf ile elektrikli araç pazarında liderlik hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.