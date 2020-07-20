Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik - Pazara sunduğu tüm modellerde, gösterdiği satış başarısı ile dikkatleri üzerine çeken Skoda yeni kompakt sınıftaki SUV temsilcisi KAMIQ modelini ülkemizde satışa sundu. 115-150 HP arasında güç üreten 1.0 litre ve 1.5 litre hacimde olmak üzere iki farklı TSI benzinli motor ve 1.6 litre TDI dizel seçeneği ile satışa sunulan tüm araçlar 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımana ev sahipliği yapıyor. LED farları ve LED stop grubu dış tasarımında dikkat çeken araç, standart donanımda Şerit Takip, Şehir İçi Acil Fren ve Yaya Koruma, Çoklu Çarpışma Freni gibi yeni nesil sistemlere sahip.

Düzenlenen online basın toplantısında KAMIQ’in Türkiye’ye gelişi hakkında değerlendirmeler yapan Yüce Auto-SKODA Genel Müdürü Zafer Başar “SUV segmenti tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça tercih edilen bir sınıf ve iç pazarda 2020 yılının ilk 6 ayında geçen yıla göre yüzde 59,4 artış gösterdi. Bizim satışlarımızın da yüzde 40‘ını bu segment oluşturuyor. KAMIQ ile bu oranın daha da artacağını düşünüyoruz. Bu yıl için satış hedefimiz yıl sonuna kadar 3.500 adet“ dedi.

2020 yılı hedefleri ve otomotiv sektörü öngörülerinden söz eden Başar “Pandemi nedeniyle otomobil fabrikalarının üretimlerine ara vermeleri tedarik zorluğuna neden oldu. Ancak bu durumun ekim ayı gibi normale döneceğini ve talep ile tedariğin eşitleneceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda da toplam otomobil pazarının 600-650 bin adet civarında tamamlanmasını öngörüyoruz. Bizim Skoda markası olarak 2020 satış hedefimizi ise 25 bin adet olarak belirledik. Böylelikle pazarın üzerinde bir büyüme oranı yakalamak amacındayız“ ifadelerini kullandı.