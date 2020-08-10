Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Tamamen yenilenerek Türkiye pazarına yeniden merhaba diyen Kuga, Style, Titanium ve sportif karakterli ST Line versiyonları ile karşımıza çıkıyor. 1,5 litre EcoBoost benzinli, manuel seçeneğe ilave yeni sekiz vitesli otomatik şanzımanla da kombine edilebilen 1,5 litre EcoBlue dizel, Akıllı 4x4 Çekiş Sistemi ile sunulan 2,0 litre Ecoblue dizel ve 2,5 litre PHEV benzinli motorla zengin bir güç ve aktarma organı çeşitliliği bulunuyor. Markanın Avrupa pazarında en çok satan SUV modeli olarak dikkat çeken yeni Kuga, Ford Co-Pilot 360˚, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Yaya Algılama Özellikli Çarpışma Önleme Yardımcısı gibi gelişmiş uygulamalara ev sahipliği yapıyor. Öte yandan ülkemiz pazarına ilk defa sunulan yeni Puma, C SUV sınıfındaki ağabeyi Kuga’ya göre daha kompakt hacmi ile ön plana çıkıyor. Sportif dış çizgisine sahip araç iç tarafta ergonomik ve kendi sınıf standartlarını zorlayan konfor öğelerine sahip. ‘Style ve 'ST-Line' donanımları ile satışa sunulan Yeni Puma, ‘Style’ donanımda 1.0L EcoBoost 95PS PS Benzinli 6 ileri manuel ve 1.0L EcoBoost 125PS 7 ileri otomatik seçenekleri ile müşterilere sunuluyor. ‘ST-Line’ donanımda ise 1.0L EcoBoost Hibrit 155PS 6 ileri manuel seçeneği ürün gamına ekleniyor. Bu motor 11,5 kW gücünde entegre bir marş/jeneratörü fren anında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bu enerjiyi hava soğutmalı lityum-iyon bataryayı şarj etmek için kullanıyor. Bu sayede 155 PS’lik gücü 5,6 l/100 km gibi bir ortalama ile kullanmak mümkün.