Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili bilgi veren Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “Pandemi süreci küresel tedarik zinciri yönetiminin yeniden gözden geçirilmesinin ve potansiyel bir dönüşümün tetikleyicisi oldu. Türkiye’nin avantajlı konumu ve tedarik sanayisinin kalitesi önemli fırsatları beraberinde getirebilir. Tedarikçilerimizin teknik yetkinlik ve rekabetçilik anlamındaki kabiliyetlerini bir süredir FCA ile paylaşıyorduk. Bu kapsamda FCA’nın farklı fabrikalarında kullanılacak parçaların Türkiye’den satın alınmasına yönelik; teknik değerlendirme ve teklif çalışmaları için anlaşma sağladık. İlk etapta 15 farklı tedarikçimizle yürüttüğümüz sürecin satın alma kararı ile sonuçlanması halinde yerli tedarikçilerimize ilave ihracat fırsatı doğacak” açıklamasında bulundu.