Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörünün satış sonrası ürün ve hizmetler konusunda tek organizasyonu olan etkinlikte; otomotiv endüstrisindeki yenilikler, yaklaşan fırsatlar ve sorunlar hem global hem de ulusal ölçekte mercek altına alındı. Konferansın açılış konuşmasını yapan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, geleneksel araç anlayışının elektrikli ve hibrit araçlarla değiştiğini belirterek “Bu değişim ile otomotiv tedarik sanayisinin, ürün gamını geliştirmesi lazım. Yurt dışı yatırımlara ağırlık vermeli, farklı iş modellerini değerlendirmeliyiz” dedi.