Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Pandemide bütün dünya fren yaparken bile otomobil almak için sıraya girenlerin yarıştığı Türkiye’de, otomobile olan bu ilgi, sektörü canlı tutuyor. Yılın ilk 6 ayında yüzde 55 artan satışlar, satış sonrası hizmetlere ihtiyacı artırdı. Bu ihtiyaçla da sektör yeni yatırım başlatma kararı aldı. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), bu eğilimi, yaptığı bir anketle belirledi. OSS Derneği’nin bu sayede ulaştığı rapora göre; yurt içi satışlarında ve ihracatta artışlar yaşanırken, bu artışlar üçüncü çeyreğe de yatırım planı olarak yansıdı. Sektör yılın başında yatırım planlarına daha temkinli yaklaşırken, katılımcıların yarıya yakınının üçüncü çeyrekte yatırım planladığı ortaya çıktı. Ankete göre; yurt içi satışlarda ilk çeyreğe göre ortalama yüzde 8 artış yaşandı. Çalışma; geçen yılın aynı dönemine göre de satışlarda yükseliş yaşandığını ortaya koydu. Ankete göre; yılın ikinci çeyreğinde üyelerin yurt içi satışları geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yaklaşık yüzde 24 arttı.,

TEDARİK SIKINTISI

Anket sonuçlarına göre, sektörün istihdam politikalarında pozitif bir seyir izlediği ortaya çıktı. İstihdam ile ilgili soruya katılımcıların yüzde 44’ü “arttı”, yaklaşık yüzde 51’i “değişiklik yok”, yaklaşık yüzde 5’i de “azaldı” cevabını verdi. Yılın ikinci çeyreğinde sektörde yaşanan problemlerde de dikkat çekici bir yükseliş söz konusu. İlk çeyrekte “döviz kurlarındaki hareketlilik” dikkat çekici başlık olarak öne çıkarken, ikinci çeyrekte “tedarik problemlerinin” yükselişe geçtiği ortaya çıktı. Yılın ilk çeyreğinde tedarik problemleri yaşayanların oranı yaklaşık yüzde 73 iken, yılın ikinci çeyreğinde bu oran yüzde 82,5’e kadar yükseldi.

YATIRIM PLANI ARTTI

Katılımcıların yüzde 46’lık oranı “Önümüzdeki üç ayda yatırım yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna olumlu cevap verirken, söz konusu oran bir önceki ankette yüzde 38’e kadar gerilemişti. Ayrıca katılımcıların tümünün önümüzdeki üç ayda sektörde olumsuzluk beklemediği, üyelerin yarıdan fazlasının da sektörün gidişatıyla ilgili olumlu görüş belirttiği aktarıldı. Tahminler, araç satışıyla büyüyen yatırım iştahının en az 20 bin kişilik istihdamı gündeme getireceği yönünde.

SAHTE ÜRÜNLE SAVAŞ ÖNCELİK

Dernek, piyasada sık sık gündeme gelen taklit parçayla mücadele konusunda iddialı. Zaman zaman yapılan yakalamalarda on binlerce sahte yedek parça ele geçiriliyor. Bu yedek parçalar ise ‘orijinal’ diye araçlara takılıyor. Dernek yöneticileri “OSS Derneği üyesi sahte yedek parça satmaz” garantisi veriyor ve vatandaşlara yetkili bayilerden alım yapma konusunda uyarıda bulunuyor.

Haziranda en çok satılan otomotiv markaları belli oldu Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satışı gerçekleştirilen ilk 3 marka sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen oldu.

Otomotivde yükseliş hızla devam ediyor ODD raporuna göre benzinli araç satışlarının dizelleri geride bıraktığı mayıs ayında otomobil pazarı yüzde 72,1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 61,9 oranında artış gösterdi.

