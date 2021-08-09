Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Raporda ilk dikkat çeken başlığa göre 150.000 TL ve üzerindeki araçların ilan sayısı artarken bu oranın altındaki araç ilanları bir miktar azaldı. Ayrıca temmuz ayında en çok 2012, 2017, 2016 ve 2015 modeller için ilanlar yayına alınmış durumda. Renault, uzun zamandır olduğu gibi temmuz ayında da %20 ile ikinci el ilanlarda birinciliğini korurken Fiat %17 ile ikinci sıra yeri alırken ardından sırası ile Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda yerini aldı. İlanlara model özelinde bakıldığında ise sırası ile Clio, Astra, Megane, Focus, Passat ve Corolla ön plana çıktı. 2.el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesinde ise en yüksek ilan sayısı, %20 ile Nissan Qashqai’nin olurken onu sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 ve Chevrolet Captiva izledi.

‘İkinci el’ araçta baraj 150 bin TL’yi de geçti Döviz kuru ve faiz oranlarının yüksek seyri sebebi ile sıfır araç almakta zorlanan tüketiciler; daha makul fiyatlı, temiz ikinci el araçlara yöneliyor. Ancak bir süredir 50-150 bin TL bandında bulunan genç ve temiz ikinci el araçlarda fiyat bandı, 150 bin TL’nin üzerine çıktı.