Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zorlu yol koşullarına uygun yapısı ile dikkat çeken araç, 10mm yükseltilmiş gövdesi, çekiş kabiliyetlerini yukarı seviyeye taşıyan “Traction Plus” özelliği ve 120 HP gücündeki 1.6 litrelik Multijet motoru ile göz doldururken, 209 bin 900 TL’lik fiyat etiketi ise sınıfında ulaşılabilirlik açısından avantaj sağlıyor.

Söyle bakalım Doblo yarın hava nasıl olacak? Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli araç içi sesli asistanı için çalışmalara başlayan Tofaş, sürüş esnasında sürücü ve sanal asistan arasında sesli diyalog kurulmasını sağlayacak.