Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürettiği hidrojen elektrik hücreli araçların daha yaygın istasyon ağı sayesinde rahatlıkla yakıt alabilmeleri ve aynı zamanda çevreye karşı sorumluluğunu sürdürmesi için H2 MOBILITY ile hissedarlık anlaşması imzaladı. Kurucu üyeler olan Total, Shell, OMV, Linde, Air Liquide ve Daimler’in haricindeki ilk hissedar olan Hyundai Motor Company, bu ortaklıkta Hyundai Almanya tarafından temsil edilecek.

Yeni Hyundai Tucson ülkemizde satışa sunuldu Otomotiv dünyasında yüzünü ilk kez 2004 yılında gösteren ve kısa zamanda büyük beğeni toplayan Hyundai Tucson yenilenmişti.

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