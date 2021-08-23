Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarımı, kendine has tarzı ve teknolojisiyle büyük beğeni toplayan araç, station wagon segmentinde kullanıcıların beklentilerini her yönüyle karşılayan özellikleri ile dikkatleri çekiyor. Ancak, yeni 308 SW’nin bir diğer özelliği marka tarihi içerisinde 70 yılı aşkın köklü station wagon geleneğinin son temsilcisi olması.

Peugeot, Avrupa’da tam elektrikli olacak Peugeot, bu yıl hem binek hem de ticari araçlar olmak üzere ürün yelpazesindeki elektrikli araç oranını yüzde 70’e, 2023 yılına kadar yüzde 85’e çıkarmayı hedeflerken, marka 2025 yılında ise Avrupa’da ürünlerinin yüzde 100’ünü elektrikli olarak pazara sunacak.