Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Dacia’nın tanıtıldığı günden itibaren SUV segmentinde satış dengelerini değiştiren modeli Duster yenilendi. Merakla beklenen EDC otomatik şanzıman seçeneğiyle 25 Ağustos’tan itibaren Türkiye’de satışa sunulan Duster, 199 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

DÜNYADA 2 MİLYON SATIŞ

Düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulunan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, EDC şanzıman seçeneği ile Duster modelinin pazarda daha da güçlendiğini belirterek; “Dacia olarak modern otomobillerin tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İlk kez lanse edildiği günden bu yana tüketicilerin büyük beğenisini toplayan Duster, dünyada toplamda yaklaşık 2 milyonluk satış adedine ulaştı. Ülkemizde ise 2020’de ve bu yılın Ocak-Temmuz döneminde SUV lideri konumunda bulunan model, bugüne kadar 144 bin 463 kullanıcıyla buluştu. 2013 yılından beri ise binek pazarında aralıksız 4x4 liderliğine sahip. Güvenilir ve sağlamlığı, modern tasarımı, geniş servis ağı ve optimum fiyat fayda oranı Duster’ın liderliğinde büyük rol oynuyor. C-SUV segmenti pazardan aldığı yüzde 19’luk pay ile C-Sedan’dan sonra ülkemizin en büyük segmenti. Büyüme trendini sürdüren ve otomatik vitesin dominant olduğu bu segmentte, 2020'de satışların yüzde 84'ü otomatik şanzıman olarak gerçekleşti. Otomatik şanzımana talebin bu denli yüksek olduğu segmentte Duster, manuel versiyonları ile liderliği elde etti. Dolayısıyla EDC şanzıman Duster’ın elini daha da güçlendirecek. Güçlendirilmiş ve marka kimliğini yansıtan dış tasarım detayları, gelişen teknoloji ve konfor özellikleriyle Yeni Duster ile daha geniş bir kitleye hitap ederek liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Duster, yenilenen tasarımında daha dikkat çekici çizgilere kavuşurken markanın yeni yüzünü yansıtan ön ve arka farları Y şeklindeki LED ışık imzası ilk göze çarpan unsurlar arasında. Tamamen yenilenen arka spoiler, 16 ve 17 inçlik alaşım jantlar da ön plana çıkan ayrıntılar arasında yer alıyor. Yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya gibi iç mekânda yer alan detaylar ise aracın konfor hissini bir hayli arttıran unsurlar arasında.