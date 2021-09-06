Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Elegance ve Executive donanım seçenekleriyle 11 Eylül tarihinde satışa sunulacak olan Yeni Honda City, yakıt verimliliği konusunda iddialı 1.5 litre i-VTEC motor ve CVT otomatik şanzıman ile donatılmış durumda. Yeni City’nin Civic modeline göre 20 mm daha geniş arka yolcu diz mesafesi sunarken, 16” alaşım jantları ve LED farları, 8” multimedya ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekleyen bilgi-eğlence sistemi, anahtarsız giriş-çalıştırma düğmesi ve 519 litrelik geniş bagaj hacmi gibi özellikleri ile bir üst sınıftaki abilerine de göz kırpıyor.

Düzenledikleri basın toplantısında söz alan Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura 2021 yılında Honda Türkiye için yeni bir dönemin başlayacağını belirterek “Pazarının ihtiyacına yönelik ürün gamımızı genişletiyoruz. Ülkede en çok sedan tercih edildiğini göz önüne aldığımızda bu ihtiyaca yönelik ürünler sunmalıyız. 2021 hedeflerimizden biri buydu. Satışa sunacağımız yeni modellerimizle bu hedefimizi gerçekleştirdik. Üretimin sonlanması ardından başlayacak yeni dönemde atacağımız büyüme adımları ve yatırımlarımız ile Honda’nın pazardaki konumu güçlenecek. Satış ve satış sonrası operasyonlarımızdaki başarıyı, müşteri memnuniyeti kalitemizi artırarak sürdürecek, yeni modellerimizle yine yollarda olacağız” dedi.

Toplantıda sedan ürün gamında en geniş çeşitliliğe sahip olan markalar arasında yer alacaklarını belirten Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, 2021 yılının ilk yedi aylık dönemine yüzde 27 büyüme gösteren pazara karşın Honda Türkiye, yüzde 52 büyüdüğünü dile getirdi. Kılıçer “Bu yıl toplam pazarın 650 bin bandında olmasını bekliyoruz. Biz de 30 bin adet ile rekor satışa ulaşmak hedefindeyiz. Bu noktada sedan ailemiz büyük rol oynuyor. Bu ay lansmanını gerçekleştirdiğimiz City’nin ardından ekim ayında Accord ve kasım ayında da yeni Civic modellerimizi satışa sunacağız. Ürün gamımızda her biri ayrı öneme sahip olan bu modellerimiz sedan tercih eden her bir tüketicinin ihtiyacına cevap verebilecek” dedi.

Honda'dan ilk Hibrit SUV modeli HR-V Japon üretici Honda’nın SUV model ailesinde yer alan HR-V tamamen yenilenerek hibrit ürün gamındaki yerini aldı.